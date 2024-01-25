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Минобороны РФ рассказало о сбитых за минувшие сутки украинских ракетах

МО России: средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и ракету «Точка-У»

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Aaron Favila/AP

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили в небе четыре снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав сводку по ситуации в зоне боевых действий в официальном Telegram-канале.

«В течение суток сбито: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна тактическая ракета «Точка-У», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что за указанный промежуток времени Вооруженные силы РФ поразили живую силу и технику украинских войск в 109 районах. Операции проводились при взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), артиллерией и оперативно-тактической авиацией.

25 января начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские солдаты уничтожили девять дронов и пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении. Кроме того, бойцы ВС РФ вывели из строя три украинских миномета.

Ранее российские военные впервые уничтожили французский комплекс SAMP-T в зоне СВО.

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