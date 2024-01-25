В Кремле прокомментировали будущие крупнейшие учения НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не носила розовых очков, она понимает, для кого НАТО намерено провести свои крупнейшие военные учения.

Накануне стало известно, что Североатлантический альянс в ближайшее время начнет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024»). В маневрах, которые продлятся четыре месяца, задействуют 90 тыс. бойцов и командиров из 31 страны НАТО, а также из Швеции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее начало учений НАТО объяснили попыткой скрыть неудачи Украины на фронте.