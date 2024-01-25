Южная Корея начнет производство разведывательных дронов

Южная Корея начала производство средневысотных беспилотных летательных аппаратов (MUAV) для усиления военного наблюдения за Северной Кореей. Об этом сообщает Younhap со ссылкой на государственное агентство по закупкам.

В декабре Управление программы оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи подписало сделку на сумму 471,7 миллиарда вон ($353,6 миллиона США) с крупнейшей авиакомпанией Южной Кореи Korean Air, а также с двумя оборонными фирмами, LIG Nex1 и Hanwha Systems, на производство современных разведывательных дронов к 2028 году.

Дрон-разведчик способен летать на высоте 10-12 км и снимать изображения высокого разрешения с расстояний, превышающих 100 километров. Его длина составляет 13 м, а размах крыльев 25 м.

До этого стало известно, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) произвела первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31». Также Северная Корея запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.