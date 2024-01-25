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Южная Корея начнет производство разведывательных дронов

Южная Корея начнет производство разведывательных дронов для наблюдения за КНДР

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Shutterstock

Южная Корея начала производство средневысотных беспилотных летательных аппаратов (MUAV) для усиления военного наблюдения за Северной Кореей. Об этом сообщает Younhap со ссылкой на государственное агентство по закупкам.

В декабре Управление программы оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи подписало сделку на сумму 471,7 миллиарда вон ($353,6 миллиона США) с крупнейшей авиакомпанией Южной Кореи Korean Air, а также с двумя оборонными фирмами, LIG Nex1 и Hanwha Systems, на производство современных разведывательных дронов к 2028 году.

Дрон-разведчик способен летать на высоте 10-12 км и снимать изображения высокого разрешения с расстояний, превышающих 100 километров. Его длина составляет 13 м, а размах крыльев 25 м.

До этого стало известно, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) произвела первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31». Также Северная Корея запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.

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