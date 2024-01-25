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США могут полностью вывести войска из Сирии

FP: в США рассматривают возможность полного вывода американских войск из Сирии

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Hussein Malla/AP

Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность полного вывода из Сирии американских войск. Об этом пишет журнал Foreign Policy, который ссылается на источники в Госдепе и Пентагоне.

По данным издания, администрация президента США больше не считает необходимой миссию в Сирии и обсуждает сроки и способы вывода подразделений из страны, хотя окончательного решения пока не приняла.

Источники рассказали журналистам, что один из вариантов ухода Штатов подразумевает достижение соглашения между властями Сирии и курдами из объединения «Силы демократической Сирии» (СДС) против боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). В издании считают такой альянс маловероятным из-за больших разногласий между указанными сторонами.

Авторы материала полагают, что возможный вывод американских войск приведет хаосу в стране, однако утверждают, что руководство Штатов считают этот шаг неизбежным.

В Пентагоне тезисы публикации FP опровергли, заявив, что распространившиеся в СМИ сведения о возможном выводе войск США из Сирии являются ошибочными.

Ранее сообщалось, что в России не видят стремления США вывести свой военный контингент из Сирии.

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