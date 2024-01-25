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ВСУ атаковали беспилотниками район Донецка

ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотников в Кировском районе Донецка

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины дважды в течение 15 минут сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел зафиксирован в 10:25, в четверг, 25 января.

Представительство сообщало, что ВСУ в 10:10 сбросили взрывоопасный снаряд с дрона в этом же районе. О последствиях пока не сообщается.

Кировский район находится в юго-западной части Донецка.

Также 23 января украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка. Петровский район города также пострадал от артиллерийского обстрела.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответственность за обстрелы Донецка лежит лично на украинском президенте Владимире Зеленском. 21 января ВСУ нанесли по рынку «Меркурий» в Донецке.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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