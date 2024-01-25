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Солдат ВСУ объяснил, почему атаки на российские позиции невозможны

Figaro: солдат ВСУ пожаловался на нехватку личного состава и ресурсов на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

Атаки на позиции Вооруженных сил РФ невозможны из-за нехватки ресурсов. Об этом сообщил старший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей в разговоре с газетой Figaro.

При этом солдат отметил, что если их попросят атаковать, они будут выполнять приказ. Однако это будет оканчиваться печально, уверен он — у армии нехватка людей и боеприпасов.

Украинец заявил, что бойцы готовятся к тяжелым временам и не рассчитывают на успехи на фронте.

До этого военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Пиночет» рассказал журналистам, что если украинец уклонится от службы в армии, то может пострадать его семья.

По его словам, мужчин пытаются уговориться пойти на службу, выходят на связь с их семьями. Военнообязанных просят подумать о своих родных и предупреждают, что «не сейчас, не завтра», но будут последствия, если они уклонятся от службы.

Ранее в подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову.

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