Полковник генерального штаба австрийской армии Маркус Райснер заявил, что российские войска в разы превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по количеству боеприпасов и могут добиться прорыва фронта. Об этом Райснер рассказал в эфире немецкого телеканала ntv Nachrichten.

По словам полковника, на отдельных участках фронта украинская сторона в среднем выпускает около двух тысяч снарядов в день. Российские же войска выстреливают в пять раз больше.

По мнению Райснера, такой дисбаланс не может автоматически не отразиться на ситуации на поле боя.

Офицер подчеркнул, что Европейский союз не выполнил свое обещание о поставке на Украину миллиона снарядов до конца 2023 года. Вашингтон также не может помочь Киеву, так как вынужден поставлять боеприпасы не только ВСУ, но и армии Израиля.

Райснер выразил мнение, что российские войска могут добиться прорыва на фронте. Россия, отметил полковник, лишь наращивает численность своих войск в зоне боевых действий, в то время как Украине для восполнения своих потерь требуется всеобщая мобилизация.

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