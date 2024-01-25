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Артиллеристы ЦВО сорвали ротацию и уничтожили опорный пункт ВСУ

МО: экипажи РСЗО БМ-21 «Град» сорвали ротацию ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Экипажи РСЗО БМ-21 «Град» Центрального военного округа открыли огонь по опорному пункту Вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества, уничтожив его. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Предварительно было обнаружено скопление украинских военных, и боевая машина была оперативно выдвинута к позиции для ведения огня. Беспилотный летательный аппарат использовался для контроля поражения целей в режиме реального времени. Таким образом была сорвана ротация ВСУ.

«Град» предназначен для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника, а также артиллерийских и минометных батарей, подразделений противовоздушной обороны и объектов тыла. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км, количество направляющих — 40, время полного залпа — 20 секунд. В настоящее время на вооружении ВС РФ находится модернизированная версия системы «Торнадо-Г».

19 января артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию украинского подразделения на Купянском направлении. С помощью беспилотника была обнаружена цель, после чего артиллеристы нанесли удар из самоходных артиллерийских установок «Акация». Результатом атаки стали уничтожение нескольких единиц колесной техники и более десятка украинских военных.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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