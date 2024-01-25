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Тамбовский губернатор рассказал о героизме командира сбитого Ил-76

Губернатор Егоров: командиром сбитого под Белгородом Ил-76 был Беззубкин

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Командиром военного самолета Ил-76, потерпевшего крушение над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале.

«Командиром самолета Ил-76, подло сбитого киевскими нацистами, был <...> Беззубкин», — написал глава региона.

Егоров подчеркнул, что экипаж воздушного судна совершил подвиг, уведя подбитый самолет от села Яблоново, чтобы ни один местный житель не пострадал.

Губернатор назвал произошедшее «подлым и трусливым ударом в спину» и выразил уверенность, что виновники понесут полноценное наказание за совершенное преступление.

От имени всех граждан региона Егоров выразил соболезнования семье Беззубкина и родным всех членов экипажа.

Накануне в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

Ранее Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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