В США рассказали о претворяющихся в жизнь опасениях Зеленского

Соединенные Штаты не смогут починить уже поставленную Вооруженным силам Украины (ВСУ) оборонную технику. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер в интервью газете Business Insider.

«США не могут помочь Украине «поддерживать системы, которые мы им ранее предоставили», — предупредил он.

По словам Райдера, американское оружие на Украине уже выходит из строя, но надежд отремонтировать его мало.

О том, какое конкретно вооружение ломается, сотрудник минобороны США не пояснил.

Незадолго до этого пресс-служба украинского министерства обороны Украины сообщила, что представители Соединенных Штатов и Украины провели первую совместную инспекцию оружия, поставленного Вашингтоном Киеву. Инспекция проверила серийные номера, техническое состояние, условия надлежащего хранения (безопасность и охрану) вооружений, предоставленных США.

Ранее французский политик предрек прекращение поставок американского оружия на Украину.