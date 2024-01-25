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В США рассказали о претворяющихся в жизнь опасениях Зеленского

BI: США не смогут починить уже поставленную Украине военную технику

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Соединенные Штаты не смогут починить уже поставленную Вооруженным силам Украины (ВСУ) оборонную технику. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер в интервью газете Business Insider.

«США не могут помочь Украине «поддерживать системы, которые мы им ранее предоставили», — предупредил он.

По словам Райдера, американское оружие на Украине уже выходит из строя, но надежд отремонтировать его мало.

О том, какое конкретно вооружение ломается, сотрудник минобороны США не пояснил.

Незадолго до этого пресс-служба украинского министерства обороны Украины сообщила, что представители Соединенных Штатов и Украины провели первую совместную инспекцию оружия, поставленного Вашингтоном Киеву. Инспекция проверила серийные номера, техническое состояние, условия надлежащего хранения (безопасность и охрану) вооружений, предоставленных США.

Ранее французский политик предрек прекращение поставок американского оружия на Украину.

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