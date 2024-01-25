В Пентагоне опровергли сообщения о возможном выводе войск США из Сирии

Информация о том, что Вашингтон рассматривает возможность вывода своих войск с территории Сирии, является недостоверной. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Американский военный заявил, что распространившиеся в СМИ сведения о возможном выводе войск США из Сирии являются ошибочными.

24 января издание Al Monitor, а затем и журнал Foreign Policy опубликовали материалы, свидетельствующие о том, что США рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. По данным этих СМИ, в Вашингтоне сейчас обсуждается, когда и на каких условиях из Сирии могут быть выведены американские войска.

Ранее специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Москва пока не видит, что США намерены вывести свой военный контингент из Сирии.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.