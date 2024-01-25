Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне опровергли сообщения о возможном выводе войск США из Сирии

РИА Новости: в США опровергли информацию о возможном выводе войск из Сирии

close
100%
Hussein Malla/AP

Информация о том, что Вашингтон рассматривает возможность вывода своих войск с территории Сирии, является недостоверной. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Американский военный заявил, что распространившиеся в СМИ сведения о возможном выводе войск США из Сирии являются ошибочными.

24 января издание Al Monitor, а затем и журнал Foreign Policy опубликовали материалы, свидетельствующие о том, что США рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. По данным этих СМИ, в Вашингтоне сейчас обсуждается, когда и на каких условиях из Сирии могут быть выведены американские войска.

Ранее специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Москва пока не видит, что США намерены вывести свой военный контингент из Сирии.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами