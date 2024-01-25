Глава евродипломатии высказался за поставки Украине дальнобойных ракет

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять системы запуска ракет большой дальности и иные модернизированные вооружения. Его слова передает итальянская газета La Repubblica.

«Мы должны снабдить Украину оружием, включая ракетные установки дальнего действия», — утверждает глава евродипломатии.

По его мнению, это позволит республике «вернуть свои территории» и одержать победу в вооруженном конфликте с Россией, что стало бы «наилучшей гарантией безопасности для Европы».

«Иногда мы действовали слишком медленно, обеспечивая Украину боеприпасами», — полагает Боррель.

Он также добавил, что отправка дальнобойных ракет стране должна сопровождаться «возрождением европейской оборонной индустрии».

Незадолго до этого Боррель заявлял, что главы МИД 27 стран Европейского союза признали необходимость усиливать поддержку Украины.

Ранее на Украине сообщили, что Киев задействует план Б, если помощь Запада прервется.