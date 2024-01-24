Ремонт поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону» будет завершен до конца июня 2024 года

Ремонт поврежденной российской подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота будет окончен в июне нынешнего года. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, ремонт поврежденной в сентябре прошлого года ударом украинских крылатых ракет подводной лодки «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 будет завершен до конца первого полугодия 2024 года на Севастопольском морском заводе.

Источник отметил, что головным исполнителем заказа на ремонт подводной лодки является 13-й судоремонтный завод. В ремонтных работах также принимают участие специалисты «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге, где была построена субмарина.

Ранее сообщалось, что подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» получила некритичные повреждения, не повлиявшие на ее прочный корпус.

13 сентября 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью ракет воздушного базирования и безэкипажных катеров нанесли удар по Севморзаводу, в результате чего получили повреждения дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.