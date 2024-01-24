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В Брянской области уничтожили беспилотники

Богомаз: в Брянской области сбили два беспилотника

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе была пресечена попытка атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, силами средств противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации было уничтожено два беспилотника самолетного типа над территорией региона.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

19 января сообщалось, что ВСУ обстреляли Брянскую область в районе села Курковичи.

В этот же день Богомаз заявил, что четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах.

До этого губернатор рассказал, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины уничтожены средствами противовоздушной обороны в Брянской области над Погарским и Унечским районами.

Ранее последствия попытки атаки ВСУ в Брянской области попали на видео.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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