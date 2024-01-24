В Раде опровергли данные о внесении обновленного законопроекта о мобилизации

Информация о внесении скорректированного законопроекта о мобилизации на рассмотрение в Верховную раду Украины оказалась недостоверной. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

«По состоянию на сейчас никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную раду не поступало», — отметил он.

Депутат добавил, что в случае поступления соответствующего документа на рассмотрение в парламент граждане смогут узнать об этом из официальных источников информации. Более того, законопроект будет сразу опубликован на официальном сайте Рады.

24 января украинский портал «Цензор.нет» сообщил, что кабинет министров страны передал обновленный законопроект о мобилизации в парламент. По словам журналистов, голосование по этой инициативе должно было состояться уже 25 января.

В свою очередь, издание «Страна.ua» указало на необходимость проверить данную информацию. Авторы материала подчеркнули, что на сайте Верховной рады законопроект о мобилизации все еще имеет статус «отозван».

Ранее Зеленский охарактеризовал законопроект о мобилизации украинских граждан.