Взрыв произошел в одном из украинских городов

В городе Днепр (бывший Днепропетровск на Украине) произошел взрыв. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание не приводит подробностей произошедшего.

В публикации отмечается, что в настоящее время в Днепропетровской области действует воздушная тревога.

До этого назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что территория завода в подконтрольном Украине городе Бериславе подверглась ударам. По его словам, зафиксированы повреждения после взрывов.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.