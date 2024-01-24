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В Британии призвали население готовиться служить в случае войны против России

Глава генштаба Британии призвал население готовиться к службе в случае войны с РФ

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1st Lt. Mark Andries/U.S. Marine Corps/AP

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Британии Патрик Сандерс призвал население готовиться к службе в случае войны против России. Об этом сообщает европейская версия издания Politico.

«Люди в Британии должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией», — заявил Сандерс на выставке бронетехники в Лондоне.

Глава британского генштаба отметил, что существует необходимость моральной подготовки населения на случай полномасштабного конфликта с Россией — Сандерс считает, что необходимы перемены в «головах» британцев.

До этого начальник генерального штаба сухопутных войск Вооруженных сил Британии генерал Патрик Сандерс заявил, что в Британии надо объявить мобилизацию в случае войны против России.

В настоящее время в королевстве насчитывается 76 тыс. военнослужащих. При этом, согласно прогнозам обозревателей, к 2026 году численность армии страны снизится до 68 тыс. человек.

Ранее стало известно, что британская армия может сократиться на 30% через десять лет из-за недобора в ряды вооруженных сил.

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