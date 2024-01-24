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Российское войска отразили атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские войска на Донецком направлении отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что Южная группировка войск отразила атаки 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы. В районах Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки было нанесено поражение живой силе и технике, добавили в МО.

В Минобороны отметили, что потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. 

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли более 220 военнослужащих на Краснолиманском направлении.

23 января в Минобороны России сообщили о серии ударов российской армии по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар выполнен высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования. Все намеченные цели были поражены.

До этого в Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ. Благодаря грамотной постановке задач и организованному взаимодействию между подразделениями танкисты сумели уничтожить более 100 пытающихся прорваться украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники противника.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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