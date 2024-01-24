Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на Херсонском направлении за последние сутки уничтожили до 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), семь автомобилей и зенитную установку ЗУ-23. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«В результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины, 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах Тягинки, Змиевки, Золотой балки и Михайловки в Херсонской области уничтожено до 60 украинских военных, семь автомобилей, а также зенитная установка ЗУ-23», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого в Минобороны России сообщали, что ракетный удар Вооруженных сил Украины по военно-транспортному самолету Ил-76 с украинскими пленными на борту является террористическим актом.

В Минобороны отметили, что с украинской стороной была достигнута договоренность об обмене — при этом Киеву сообщили, какие будут задействованы самолеты и куда они будут лететь.

Ранее в Госдуме допустили приостановку обмена пленными между Россией и Украиной.