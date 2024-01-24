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Российская делегация в Вене осудила США за поставки кассетных боеприпасов ВСУ

Делегация РФ в Вене: США продолжают массово поставлять Украине кассетные боеприпасы

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Соединенные Штаты продолжают массово поставлять Украине кассетные боеприпасы, усугубляя конфликт в стране. Об этом заявила представитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Несмотря на то что Украина и США не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам, для них действует императив международного гуманитарного права, который запрещает применение любых вооружений против мирного населения и по гражданским объектам», — заявила Жданова, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

Она отметила, что США продолжают «накачку» Вооруженных сил Украины этими боеприпасами, для того, чтобы заработать на этом деньги, а также для пополнения собственного арсенала более современным оружием.

До этого стало известно, что в сейме Литвы работают над выходом из соглашения по кассетным боеприпасам.

Ранее в Литве призвали как можно скорее выйти из соглашения по кассетным боеприпасам.

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