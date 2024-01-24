Крупное украинское СМИ не стало убирать новость о причастности ВСУ к крушению Ил-76

Украинское информационное агентство УНИАН решило не убирать информацию о возможной причастности вооруженных сил Украины (ВСУ) к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области. Соответствующий пост по-прежнему висит в Telegram-канале издания.

«По данным источников «Украинской правды» в Силах обороны, сбитие Ил-76 — это работа ВСУ», — говорится в сообщении.

При этом на сайте УНИАН данных о том, что самолет могли сбить украинские военные, нет. Впрочем, в обоих случаях журналисты продвигают версию о том, что Ил-76 якобы перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Напомним, сама «Украинская правда» свою новость о причастности ВСУ к крушению самолета отредактировала, указав, что другой источник в вооруженных силах опроверг раннюю информацию. РБК-Украина, которое также ссылалось на источник в ВСУ, и вовсе удалило упоминание о причастности военных, оставив только вброс про перевозку боеприпасов.

Инцидент с самолетом Ил-76 произошел утром 24 января недалеко от села Яблоново в Белгородской области. Борт рухнул во время перевозки 65 украинских военнопленных. Помимо них, в самолете также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никого спасти не удалось. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, которым предстоит выяснить детали и причины произошедшего.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитной ракетой ВСУ из Харьковской области.

Ранее сообщалось, что никто из жителей Белгородской области не пострадал при крушении Ил-76.