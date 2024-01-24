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В Минобороны сообщили детали сорванного обмена пленными

Минобороны: провести обмен пленными планировалось на КПП «Колотиловка»

Провести обмен пленными между Россией и Украиной планировалось на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Колотиловка» в Белгородской области, туда должен был прибыть военно-транспортный самолет Ил-76, сбитый украинскими Вооруженными силами. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе», — заявили в Минобороны.

«Колотиловка» является единственным действующим на данный момент КПП между Россией и Украиной, однако он работает только в режиме гуманитарного коридора.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что сбитие военного-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в районе Белгорода является террористическим актом. Представители военного ведомства отметили, что с украинской стороной была достигнута договоренность об обмене — при этом Киеву сообщили, какие будут задействованы самолеты и куда они будут лететь.

Ранее в Госдуме допустили приостановку обмена пленными между Россией и Украиной.

Все новости на тему:
Крушение ИЛ-76 с пленными
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