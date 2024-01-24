Названы обманывающие ПВО Украины российские ракеты

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что российская крылатая ракета Х-101 способна обманывать украинские силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает портал NEWS.ru.

По словам Матвийчука, крылатая ракета имеет систему отстрела ложных тепловых целей, которые «сводят с ума ПВО и ПРО Украины».

«Они (тепловые ловушки. — «Газета.Ru») отводят противоракету в противоположную лучу сторону. Но крылатая ракета Х-101, предположу, не только благодаря тепловым ловушкам закрывается. У нее много систем защиты: от радиоэлектронного облучения, от теплового луча и, скорее всего, от фотоконтрастности», — поделился эксперт.

Он добавил, что из-за этого ракеты ПВО летят мимо, расходуя боекомплект.

До этого журнал Popular Mechanics писал, что морская пехота США активно работает над развертыванием новых систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы бороться с современными угрозами, многие из которых были выявлены в ходе наблюдения за боевыми действиями в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».