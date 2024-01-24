Жители Белгородской области сообщили о падении военного самолета

Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Об этом сообщили местные жители Telegram-каналу «Блэтгород».

О происшествии сообщил и губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что инцидент зафиксировали в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

«Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — сказал Гладков.

Ранее Гладков объявлял о запуске в Белгороде оповещения ракетной опасности. Спустя полчаса тревогу отменили.

До этого вертолет разбился во время тренировочного полета в Киргизии. Стало известно, что воздушное судно потерпело крушение в районе «Фрунзе-1» неподалеку от Военного института Вооруженных сил. В Минобороны заявляли, что должностные лица ведомства и Сил Воздушной обороны проводят проверку случившегося и выясняют обстоятельства.

Ранее над селом недалеко от Белгорода сбили беспилотник.