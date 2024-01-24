Европейскую страну обвинили в передаче Украине устаревших вертолетов

Транспортные вертолеты Sea King, которые Германия передаст Украине, являются устаревшими. Об этом заявил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

«Мы передаем хлам», — считает Репке.

По словам обозревателя, это опасно для жизни украинских военнослужащих, поскольку Украина — страна с небольшим количеством пилотов и враждебным окружением.

Репке добавил, что главная проблема вертолетов Sea King состоит в их устаревании. Он подчеркнул, что сегодня для обеспечения одного часа их полета требуется 120 часов технического обслуживания.

До этого помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявляла, что европейские страны продолжат поддерживать Украину на фоне отсутствия подобной помощи от США.

Накануне глава министерства обороны Украины Рустем Умеров на «Рамштайне» призвал увеличить поставки оружия для украинской армии со стороны западных стран.

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что огромная помощь Украине со стороны Словакии ведет только к нищете.

Ранее Чехия и Дания договорились о сотрудничестве по вопросу помощи Украине.