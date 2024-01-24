Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России ликвидировали полковника-диверсанта украинской разведки

На территории России уничтожили полковника-диверсанта ГУР МО Украины Олега Бабия

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На территории России летом прошлого года был уничтожен полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Бабий. Информация об этом появилась на сайте ГУР МО только сейчас.

По данным Минобороны, группа Бабия 30 августа попала в засаду после диверсионного задания на территории РФ. Где конкретно это произошло, не уточнили.

В сообщении говорится, что Бабий в составе разведывательной группы преодолел более 600 километров по территории России. Также украинская сторона заявила, что группа Бабия во время рейда якобы вывела из строя три российских бомбардировщика Ту-22. Украинское ведомство утверждает, что на счету полковника девять успешных вылазок на территорию России.

До этого артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе группировки «Днепр» ликвидировали отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра.

Также на Купянском направлении военные инженеры 6-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта. По словам командира инженерно-саперного взвода с позывным «Дальний», саперы либо успешно снимали мины и извлекали взрывоопасные предметы, либо уничтожали их накладными зарядами.

Ранее гвардейцы-североморцы уничтожили на северном фланге Артемовска позиции украинцев.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами