На территории России летом прошлого года был уничтожен полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Бабий. Информация об этом появилась на сайте ГУР МО только сейчас.

По данным Минобороны, группа Бабия 30 августа попала в засаду после диверсионного задания на территории РФ. Где конкретно это произошло, не уточнили.

В сообщении говорится, что Бабий в составе разведывательной группы преодолел более 600 километров по территории России. Также украинская сторона заявила, что группа Бабия во время рейда якобы вывела из строя три российских бомбардировщика Ту-22. Украинское ведомство утверждает, что на счету полковника девять успешных вылазок на территорию России.

До этого артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе группировки «Днепр» ликвидировали отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра.

Также на Купянском направлении военные инженеры 6-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта. По словам командира инженерно-саперного взвода с позывным «Дальний», саперы либо успешно снимали мины и извлекали взрывоопасные предметы, либо уничтожали их накладными зарядами.

Ранее гвардейцы-североморцы уничтожили на северном фланге Артемовска позиции украинцев.