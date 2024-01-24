Депутат заявил, что колонны техники ВСУ идут в сторону Херсонской области

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на жителей города Николаев заявил, что большое количество колонн техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляются на север области в сторону города Снигиревка. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, в Николаеве люди слышат звуки учений, проходящих в последнее время на близлежащих полигонах.

Барбашов добавил, что сейчас там происходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

22 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери на Херсонском направлении. По его словам, бойцы ВСУ попытались воспользоваться тем, что Днепр слегка оттаял, они хотели высадить новый десант на левом берегу реки, однако попали под усиленный огонь.

До этого он сообщал, что ВСУ возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.