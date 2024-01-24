Артиллерия РФ уничтожила самоходку и танк ВСУ на Купянском направлении

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» поразил высокоточными снарядами «Краснополь» танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ «Мста-С». Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь» уничтожил танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ», — пояснили в министерстве.

Там также отметили, что после завершения боевой задачи расчет российской гаубицы выполнил противоогневой маневр, покинув позицию для обеспечения безопасности.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что «Западная» группировка российских войск отразила шесть атак ВСУ на Купянском направлении за сутки.

На том же направлении военные инженеры группировки войск «Запад» пробили брешь в минных заграждениях ВСУ на нескольких участках.

Ранее сообщалось, что российская армия получила партию модернизированных гаубиц «Мста-С».