Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Артиллерия РФ уничтожила самоходку и танк ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: расчет САУ «Мста-С» уничтожил САУ и танк ВСУ на Купянском направлении

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» поразил высокоточными снарядами «Краснополь» танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ «Мста-С». Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь» уничтожил танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ», — пояснили в министерстве.

Там также отметили, что после завершения боевой задачи расчет российской гаубицы выполнил противоогневой маневр, покинув позицию для обеспечения безопасности.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что «Западная» группировка российских войск отразила шесть атак ВСУ на Купянском направлении за сутки.

На том же направлении военные инженеры группировки войск «Запад» пробили брешь в минных заграждениях ВСУ на нескольких участках.

Ранее сообщалось, что российская армия получила партию модернизированных гаубиц «Мста-С».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами