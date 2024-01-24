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Журналисты сообщают, что в Киеве обеспокоены нехваткой средств ПВО

Welt: в Киеве обеспокоены, что могут закончиться средства ПВО

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Global Look Press

Репортер телеканала Die Welt Пауль Ронцхаймер в эфире из Киева сообщил, что представители Киева обеспокоены в связи с тем, что у них могут закончиться средства ПВО.

«Здесь, в столице [Украины], очень обеспокоены тем, что в конечном итоге может оказаться слишком мало зенитных ракет», — сказал он.

По словам журналиста, есть сообщения о нехватке таких ракет для систем Patriot. Он уверен, что это напрямую связано с ситуацией в сенате конгресса, где не могут достичь договоренностей по вопросам об ужесточении контроля на южной американской границе и помощи Украине.

Подробностей ситуации Ронцхаймер не привел.

До этого британский военный эксперт Александер Меркурис заявил, что российские войска уничтожили немецкие установки ПВО IRIS-T на Украине ракетным ударом.

Также руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет, что после заседания Совета Украина — НАТО Запад объявит об укреплении украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее появилось первое фото российского ЗРК «Гибка-С» в зоне спецоперации.

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