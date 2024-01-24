В ФРГ заявили о намерении поставить Украине шесть вертолетов Sea King

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин поставит Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King. Об этом со ссылкой на военное ведомство Германии сообщает РИА Новости.

По имеющимся сведениям, Писториус пообещал передать Киеву вертолеты на онлайн-встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая прошла 23 января.

Министр обороны Германии отметил, что Sea King является надежным и мощным вертолетом, который поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) во многих сферах, начиная от разведки над акваторией Черного моря и кончая переброской личного состава. При этом возможные сроки поставок названы не были.

Писториус подчеркнул, что для защиты Украины приоритетом по-прежнему остается противовоздушная оборона, и поэтому призвал нарастить темпы оборонного производства.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что в этом году Киев получит оружие, которого еще не было.

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