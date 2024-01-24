Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ заявили о намерении поставить Украине шесть вертолетов Sea King

Глава минобороны ФРГ Писториус пообещал поставить ВСУ шесть вертолетов Sea King

close
100%
USN. U.S. DefenseImagery photo VIRIN/Wikimedia

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин поставит Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King. Об этом со ссылкой на военное ведомство Германии сообщает РИА Новости.

По имеющимся сведениям, Писториус пообещал передать Киеву вертолеты на онлайн-встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая прошла 23 января.

Министр обороны Германии отметил, что Sea King является надежным и мощным вертолетом, который поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) во многих сферах, начиная от разведки над акваторией Черного моря и кончая переброской личного состава. При этом возможные сроки поставок названы не были.

Писториус подчеркнул, что для защиты Украины приоритетом по-прежнему остается противовоздушная оборона, и поэтому призвал нарастить темпы оборонного производства.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что в этом году Киев получит оружие, которого еще не было.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами