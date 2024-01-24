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В Киеве заявили, что украинская армия в 2024 году получит оружие, которого еще не было

Минобороны Украины: в 2024 году Киев получит оружие, которого еще не было

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Mstyslav Chernov/AP

Пресс-секретарь министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что в этом году Киев получит оружие, которого еще не было. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По словам Павлюка, который выступил по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн», поддержка Украины продолжается. Он подчеркнул, что в этом году украинская армия получит оружие, которым ранее не располагала. С помощью этого оружия, сказал Павлюк, украинские войска смогут поражать логистические узлы.

На встрече, по словам чиновника, также обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. Павлюк подчеркнул, что в этом году Украина получит большие пакеты военной помощи от нескольких государств.

Ранее сообщалось, что Запад планирует передать Киеву первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году.

До этого сообщалось, что Эстония решила присоединиться к возглавляемой Великобританией учебной миссии Interflex по обучению украинских военных.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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