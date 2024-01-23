Эстония присоединилась к миссии по обучению украинских военных

Эстония решила присоединиться к возглавляемой Великобританией учебной миссии Interflex по обучению украинских военных. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур в формате «Рамштайн», говорится на сайте МО Эстонии.

В сообщении говорится, что на встрече главы оборонных ведомств тех стран, которые поддерживают Украину, обсудили ситуацию на поле боя, потребности ВСУ в новом вооружении, а также возможную поддержку Киеву.

«Эстония приняла решение присоединиться к руководимой Великобританией учебной миссии Interflex, в рамках которой инструкторы Сил обороны Эстонии в ближайшее время начнут обучение украинских солдат в Великобритании», – сказал Певкур, добавив, что кроме бесперебойных поставок оружия и боеприпасов, Украина также нуждается в подготовке военнослужащих.

Министр добавил, что он призвал своих коллег оказывать Украине долгосрочную поддержку в размере 0,25% ВВП. Эстония уже заявила о намерении финансировать военную помощь Украине в таком объеме.

Накануне европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

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