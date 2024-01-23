Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эстония присоединилась к миссии по обучению украинских военных

Минобороны Эстонии: Таллин присоединился к миссии по обучению украинских военных

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Эстония решила присоединиться к возглавляемой Великобританией учебной миссии Interflex по обучению украинских военных. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур в формате «Рамштайн», говорится на сайте МО Эстонии.

В сообщении говорится, что на встрече главы оборонных ведомств тех стран, которые поддерживают Украину, обсудили ситуацию на поле боя, потребности ВСУ в новом вооружении, а также возможную поддержку Киеву.

«Эстония приняла решение присоединиться к руководимой Великобританией учебной миссии Interflex, в рамках которой инструкторы Сил обороны Эстонии в ближайшее время начнут обучение украинских солдат в Великобритании», – сказал Певкур, добавив, что кроме бесперебойных поставок оружия и боеприпасов, Украина также нуждается в подготовке военнослужащих.

Министр добавил, что он призвал своих коллег оказывать Украине долгосрочную поддержку в размере 0,25% ВВП. Эстония уже заявила о намерении финансировать военную помощь Украине в таком объеме.

Накануне европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

Ранее на Украине заявили об ожидании помощи от Бельгии

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами