МО Белоруссии сообщило об усилении разведки в период учений НАТО «Защитник»

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии нарастят возможности по разведке для усиления контроля сопредельной территории и воздушного пространства страны на время учений НАТО «Защитник». Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый замглавы минобороны Белоруссии Виктор Гулевич, чьи слова передает телеканал «Беларусь 1».

«На время проведения учений будут усилены наши возможности по разведке», — сказал он.

По словам замминистра, размах учений, которые продлятся с февраля по май 2024 года, очень большой, в них примут участие порядка 90–100 тыс. военных.

«Наши ВС в первую очередь будут контролировать и отслеживать ситуацию как на земле, так и в воздухе», — пояснил Гулевич.

Глава Генштаба ВС добавил, что сейчас происходит перемещение оборонной техники, отрабатывается возможность ее переброски в места учений и логистика по формированию группировок.

В конце декабря госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что число военных учений блока НАТО за последние два года возросло более чем в три раза, а количество их участников — более чем в пять раз.

Ранее минобороны Белоруссии сообщило о начале учений по мобилизационной готовности.