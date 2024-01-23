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Над Валуйками сбили воздушную цель

Гладков сообщил, что системы ПВО сбили над Валуйками воздушную цель

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Shutterstock

Системы противовоздушной обороны российской армии (ПВО) сбили над Валуйками воздушную цель. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново», — пишет Гладков.

По его данным, пострадавших в ходе налета и падения беспилотника нет. Также отсутствует информация о разрушениях, однако на место уже выехали сотрудники оперативных служб, которые уточнят обстановку.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому дому на хуторе Лозовая Рудка.

По словам губернатор региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал, хотя дом получил повреждения — осколками были посечены стены, а также повреждена линия электропередачи.

Ранее средства ПВО сбили над Тульской областью беспилотник.

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