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Канада передаст Украине 10 катеров и поможет с обучением пилотов работе на F-16

Минобороны Канады обучит украинских пилотов работе на бомбардировщиках F-16

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Air Force/Wikipedia

Правительство Канады предоставит тренеров и самолеты для обучения украинских пилотов полетам на легких истребителях-бомбардировщиках F-16. Об этом сообщает пресс-служба канадского министерства обороны, ссылаясь на заявление главы ведомства Уильяма Блэра по итогам заседания контактной группы по координации поставок Украине оружия и оборонной техники.

«Оттава перечислит на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 $11,1 млн», — указывается в распоряжении.

Уточняется, что тренировочные полеты будут проходить в Европе.

В документе также отмечается, что Канада направит Украине десять многоцелевых катеров Zodiac Hurricane Technologies ценой примерно в $15 млн.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которых поблагодарил за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним.

Ранее в Канаде предрекли Киеву выход на мирные переговоры с Москвой в 2024 году.

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