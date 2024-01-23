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В МО Белоруссии заявили о нарушении НАТО международных обязательств

В Белоруссии заявили, что не получили приглашения наблюдать за учениями НАТО

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Global Look Press

Североатлантический альянс нарушил международные обязательства, не пригласив Белоруссию наблюдать за масштабными учениями блока Steadfast Defender. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в социальной сети X (бывший Twitter).

«НАТО планируют привлечь 90 тысяч военнослужащих на «крупнейшее за десятилетия» учение, но ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала», — сообщил он.

При этом, по его словам, НАТО декларирует заявления о приверженности выполнению Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender свидетельствует о возвращении альянса к мышлению схемами времен Холодной войны.

Североатлантический альянс в ближайшее время начнет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024»). В маневрах, которые должны продлиться четыре месяца, задействуют 90 тысяч бойцов и командиров из 31 страны НАТО, а также из Швеции, которая пока не вступила в блок. Подробнее об учениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО не увидели непосредственных угроз со стороны РФ для союзников.

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