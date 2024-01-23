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В Британии признали значительный прогресс российской армии с начала СВО

Breaking Defence: армия России за два года стала значительно более опытной

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Александр Полегенько/ТАСС

Российские вооруженные силы за почти два года, прошедших с начала специальной военной операции на Украине, стали значительно опытнее и эффективнее. Об этом пишет издание Breaking Defence со ссылкой на неназванного британского чиновника.

«Два года уроков ведения военных действий превратили российскую армию в гораздо более «опытную» силу», — заявил источник.

Отдельной похвалы, по его мнению, заслуживают оборонительные укрепления российской армии, которые хорошо скрыты, укреплены и качественно возведены. Кроме того, российские войска значительно сократили время на ответный удар — теперь по украинским позициям, откуда наносился удар артиллерией или ракетами, ответный удар может быть нанесен в течение трех-шести минут.

До этого артиллеристы ВДВ уничтожили отделение ВСУ на правом берегу Днепра.

Ранее авиация РФ поразила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении.

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Операция на Украине
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