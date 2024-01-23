Удары Британии по Йемену назвали соответствующими международному праву

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал удары по Йемену самозащитой в соответствии с международным правом. С таким заявлением выступил британский премьер-министр Риши Сунак в Палате общин в прямом эфире.

По словам Сунака, 23 и 12 января Великобритания и США действовали «в соответствии с международным правом, в рамках самозащиты и в ответ на непосредственную угрозу», нанося ракетные удары по контролируемым мятежниками-хуситами территориям Йемена.

До этого США и Великобритания ударили по восьми объектам хуситов в Йемене.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее премьер Британии Сунак заявил о стремлении оборвать поставки оружия хуситам.