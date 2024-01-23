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Боец «Шторм Z» из Волгограда пожаловался, что с него не сняли судимость

V1: «вагнеровец» пожаловался на неснятую судимость и отсутствие выплат после СВО

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Алексей Майшев/РИА Новости

Боец отряда «Шторм Z» Андрей Соколов из Волгограда пожаловался, что с него не сняли судимость после участия в специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал новостному порталу V1.ru после возвращения с поля боя.

По словам военного, он до сих пор не может добиться обещанных ему выплат и выдачи военного билета.

В материале говорится, что Соколов попал на фронт из исправительной колонии (ИК-5), где с 2022 года отбывал наказание за мошенничество. За шесть месяцев службы ему пришлось пережить многое, в том числе контузию. Мужчина работал на позиции старшего стрелка-санитара, однажды выполнял обязанности командира.

«В итоге, суммарно, я получил чуть больше 300 тыс. рублей из более чем миллиона обещанных», — утверждает Соколов.

До этого медик-разведчик с позывным «Линза» рассказал, что врачи спецназа Вооруженных сил России группировки войск «Юг» оказывают медицинскую помощь прямо на передовой.

Ранее Кадыров рассказал об отправке новых военных в зону СВО.

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