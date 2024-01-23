В США подсчитали численность обученных на Западе украинских солдат

Соединенные Штаты и их союзники подготовили 118 тысяч украинских военнослужащих за время проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла.

Офицер заявил, что из них примерно 18 тыс. военных были подготовлены специалистами Вооруженных сил США, а еще около 16,3 тыс. — германской армией. Кроме того, с июня 2022 года военную подготовку на базах в Великобритании прошли более 30 тыс. украинских солдат. В качестве инструкторов выступали датские военные.

До этого глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер во время брифинга в Таллине заявил, что Европейский союз надеется к весне 2024 года обучить дополнительно до 40 тыс. украинских военных.

Генерал добавил, что Европа должна продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Ранее в США заявили, что значительная часть американской финансовой помощи для ВСУ фактически не доходит до Украины.