Военные ВСУ заявили, что национальный телемарафон дезинформирует граждан

Украинские военные считают пропагандой национальный телемарафон, в ходе которого каналы страны в едином формате транслируют новости о ситуации на поле боя. Об этом пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на рассказы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это какая-то мыльная опера. <...> Он (телемарафон — «Газета.Ru») говорит всей стране, что все идет хорошо, что мы побеждаем. И, конечно, никто не хочет выходить на передовую», — сказал капитан ВСУ с позывным «Сайгон».

Обозреватели подчеркнули, что все опрошенные ими украинские военные придерживаются аналогичной точки зрения. Как сказал командир одного из батальонов ВСУ, национальный марафон дезинформирует население и представляет собой «чистую пропаганду».

Украинские бойцы добавили, что в данный момент на поле боя наблюдается очень сложная ситуация. ВСУ несут большие потери, а в рядах армии не хватает людей.

Телемарафон «Единые новости» был запущен на территории Украины 24 февраля 2022 года. Проект финансируется из государственного бюджета, уточнили авторы статьи. Основной целью вещания является оповещение жителей страны о ходе боевых действий. Об обстановке на фронте гражданам сообщают крупнейшие украинские телеканалы, поочередно выпускающие соответствующие новости.

Ранее побывавший на Украине испанский военкор ужаснулся из-за потерь армии страны в ходе конфликта.