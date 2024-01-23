Военный эксперт сообщил, что Украина тестирует иностранные комплексы РЭБ на линии фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят эксперименты со станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) зарубежного производства на Краснолиманском направлении и в районе Артемовска. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Установлено, что украинские боевики и их кураторы экспериментируют с частотами и алгоритмами работы для выявления более эффективного их применения», — сказал он со ссылкой на свои источники.

По словам Марочко, у противника также регулярно меняются «чистые каналы» для собственной связи и управления беспилотными летательными аппаратами.

Также Андрей Марочко сообщил, что на Донецком направлении в районе населенного пункта Артемовск и его окрестностей наблюдается активизация украинской авиации. Он уточнил, что в первую очередь речь идет об интенсивной работе украинских ударных вертолетов.

Ранее российские бойцы обратили в бегство украинский спецназ под Артемовском.