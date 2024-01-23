Спикер Госдумы сообщил, кто в ответе за обстрелы Донецка

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответственность за обстрелы Донецка лежит лично на Владимире Зеленском. Его слова привели в Telegram-канале «Дума ТВ».

По мнению Володина, украинский глава ответственен в том числе за один из самых мощных ударов по Донецку, который случился 21 января 2024 года. Он заявил, что мир должен знать о преступлениях, которые совершает Украина, а также ее военные и руководство страны.

21 января ВСУ нанесли по рынку «Меркурий» в Донецке комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Осенью 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

Ранее Бастрыкин поручил выявить всех виновных в обстреле рынка в Донецке.