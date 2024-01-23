Боец ВС РФ рассказал, как после ранения взял в плен шестерых украинских солдат

Сержант Вооруженных сил РФ Денис Шамалюк рассказал, как ему удалось после ранения взять в плен шестерых украинских военнослужащих. Видеозапись с рассказом солдата опубликована в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

По данным ведомства, мужчина является командиром боевой машины. За свои заслуги он вместе с другими военнослужащими инженерных войск получил орден Мужества, церемония награждения состоялась в одном из филиалов Центрального военного госпиталя имени А. А. Вишневского.

«Завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, <...> я занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, сел и начал наблюдать — подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там», — вспомнил Шамалюк.

После этого боец ВС РФ поинтересовался, есть ли кто-то в подвале. В ответ укрывшиеся здесь украинские солдаты попросили Шамалюка не стрелять и заявили, что среди них есть раненый.

В итоге военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли из подвала и после соответствующего приказа начали выкидывать оружие. Всего в укрытии было шесть человек, которых российский солдат вывел наружу.

При этом в заявлении подчеркивается, что в тот момент Шамалюк был ранен. Как сказал боец ВС РФ, командир взвода быстро оказал ему помощь и тем самым спас ему жизнь.

«Если, Егор Юрьевич, вы меня видите — вам большое спасибо!» — добавил российский военный, который сейчас находится на лечении в госпитале имени А. А. Вишневского.

Ранее солдаты ВС РФ обратили в бегство украинский спецназ под Артемовском.