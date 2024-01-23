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Белоруссия нарастит силы РЭБ из-за НАТО

Белоруссия наращивает силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО на границе

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Белоруссия намерена нарастить силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за усиления группировки ВВС НАТО на западной границе страны. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусского заместителя министра обороны Виктора Гулевича.

«Вооруженные силы предпринимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, сил и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно осуществлять мероприятия по обнаружению судов нарушителя», — поделился Гулевич.

Он отметил, что количество провокаций в воздушном пространстве республики не уменьшается и остается на прежнем уровне. По словам замглавы минобороны Белоруссии, возможности РЭБ по вскрытию провокаций и случайных нарушений усиливаются из-за насыщения российскими и белорусскими образцами техники.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только на территории республики появилось российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), «ошалевшие соседи опустили крылья».

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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