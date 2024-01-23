Военный обозреватель заявил о проблемах у ВСУ с ремонтом западной техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут эффективно использовать поставленные западными странами танки. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, проблемы возникли и с немецкими Leopard 2. Он отметил, что в составе ВСУ осталось мало исправных машин. Виной тому — нехватка запчастей, из-за чего у военных нет возможности как следует отремонтировать технику.

Эксперт добавил, что большое количество техники ВСУ также ликвидировали во время летнего контрнаступления.

До этого экипажи ВСУ раскритиковали западные боевые машины пехоты (БМП) Bradley. В частности, военные пожаловались на то, что Bradley плохо работают в условиях зимы. К тому же из США часто приходят старые машины в плохом состоянии.

Портал Naharnet сообщал, что бойцы ВСУ становятся все мрачнее с приближением зимы из-за разочарования, что они перешли в режим обороны, а российские войска наращивают силы. В основном украинские бойцы жалуются на недостаток ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников и ремонта машин в сжатые сроки.

Ранее американский эксперт объяснил, почему Франция отказалась поставлять ВСУ танки Leclerc.