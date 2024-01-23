Дома жителей Харькова, где утром прозвучали взрывы, разрушили ракеты сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника, в данный момент представители киевского режима пытаются выдать разрушения за результат ударов Вооруженных сил России, однако ситуация обстоит иначе.

«Люди видят и знают, куда летят российские ракеты и куда приземляются украинские после работы системы ПВО — именно она разрушила дома горожан», — заявили агентству.

Взрывы в ряде регионов Украины прогремели утром 23 января. В результате произошли пожары в Святошинском, Соломенском и Печерском районах украинской столицы, повреждены два жилых многоэтажных здания в Киеве.

Наиболее серьезные последствия взрывы имели в Харькове, где, по данным МВД Украины, в результате повреждения двух жилых домов пострадали более 30 человек.

Ранее в Кремле объяснили отличие ударов по Киеву и Харькову от обстрелов Донецка.