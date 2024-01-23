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Названа цель ночных ударов по Харькову

ТАСС: при ночных ударах по Харькову повреждено место расположения наемников

При ночных ударах по Харькову повреждено место расположения иностранных наемников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

«В очередной раз нанесены точечные удары по расположению наемников в Харькове», — говорится в заявлении.

Отмечается, что гражданство пораженных наемников пока не установлено.

23 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице. Согласно данным Киевской городской военной администрации, в городе сработала система противовоздушной обороны.

В этот же день по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Также дважды за сутки сообщалось о взрывах в Харькове.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей страны.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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Операция на Украине
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