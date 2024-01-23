США и Великобритания нанесли авиаудары по Йемену

США и Великобритания в ночь на 23 января нанесли 18 авиаударов по территории Йемена, заявил военный представитель мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа у себя в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС.

Сариа утверждает, что столица Йемена — город Сана — подверглась в общей сложности 12 авиаударам, еще три удара были нанесены по провинции Ходейда, два — по провинции Таиз, один — по провинции Эль-Байда.

До этого в Вашингтоне и Лондоне заявляли, что американские и британские военнослужащие, выполняя приказы своих правительств, и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные удары по восьми объектам хуситов в Йемене.

Тем временем глава Высшего революционного комитета движения хуситов «Ансар Аллах» Мохаммед Али аль-Хуси посоветовал Вашингтону и Лондону «ожидать ответа каждую минуту», после того, как Соединенные Штаты и Британия нанесли очередные удары по восьми объектам движения на территории Йемена.

Ранее политолог объяснил, чем для Запада может обернуться конфликт с хуситами.