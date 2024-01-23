ВСУ раскритиковали западные БМП Bradley

Экипажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскритиковали западные боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает телеканал CNN.

Украинские военные пожаловались на то, что Bradley плохо работают в условиях зимы. К тому же из США часто приходят старые машины в плохом состоянии.

До этого бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Франция отказалась поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC.

По его словам, на решение властей Франции повлияла ситуация с бронетехникой других стран, включая немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley, а боевая машина пехоты AMX-10RC также стала ловушкой для украинцев, которые посчитали «тонкую броню» неподходящей для работы на передовой.

Сербский журналист Игор Дамянович писал, что Вооруженные силы Украины перед началом контрнаступления рассчитывали на то, что российские солдаты испугаются техники Запада.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.